Bingöl haberi: Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bingöl haberleri... Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan genç bir kızı 672 adet uyuşturucu hapla yakaladı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan genç bir kızı 672 adet uyuşturucu hapla yakaladı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince takibe alınan genç kızın üzerinde yapılan aramada şüpheli şahıstan satışa hazır vaziyette toplam; 672 adet Sentetik Ecza ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili yakalanan ve kimliği açıklanmayan genç kız hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapıldığı ve genç kızın çıkarıldığı adli mercilere tutuklandığı belirtildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uşak 3. Sayfa Haberler

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