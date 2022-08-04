Bingöl haberi: Epilepsi hastası genç boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberi: Epilepsi hastası genç boğulma tehlikesi geçirdi

Bingöl haberi: Epilepsi hastası genç boğulma tehlikesi geçirdi

Bingöl yerel 3. sayfa haberine göre Sinop'ta denizde epilepsi krizi geçiren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

 - Güncelleme:

Sinop'ta denizde epilepsi krizi geçiren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Orman Kampı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası 17 yaşındaki C.A. serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar C.A.'yı denizden karaya çıkarttı. C.A., çevredekilerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title