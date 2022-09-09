Son dakika haber: Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı Önceki gün Karlıova'da meydana gelen ayı saldırısının ardından bugün de Sancak Beldesi'nde hayvan otlatan çoban, ayı saldırısı sonucu yaralandı. Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı BİNGÖL - Önceki gün Karlıova'da meydana gelen ayı saldırısının ardından bugün de Sancak Beldesi'nde hayvan otlatan çoban, ayı saldırısı sonucu yaralandı. Olay, merkeze bağlı Sancak Beldesi Oğuldere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlarını otlatan Hüseyin Gürsul çalıların arasından önce 2 ayı yavrusu gördü. Gürsul ardından anne ayının saldırısına uğradı. Gürsul, göğsünden ve ayağından yaralanırken ayı ormanlık alan kaçtı. Gürsu'nun haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürsul, ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Önceki günde Karlıova ilçesinde bir çoban ayının saldırısı sonucu yaralanmıştı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Remzi Burulday 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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