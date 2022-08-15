Bingöl haberi: Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi Gelen Bingöl haberine göre Bingöl'de gece saatlerinde çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi. Bingöl'de gece saatlerinde çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, merkeze Saray Mahallesi devlet hastanesi yanında bulunan büfede, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görev çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Bingöl Saray 3. Sayfa Haberler

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