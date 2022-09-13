Bingöl haberi | Bingöl'de otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Bingöl haberi... Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 10 personel sevk edilirken, otluk alandaki yangın jandarmanın da desteğiyle ormana sıçramadan söndürüldü. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Haberler

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