Bingöl haber | Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada - Haberler

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Bingöl haber | Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada

Bingöl haber... Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı.

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Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Halkalı- Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da 'madde' kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Marmaray Halkalı Gebze 3. Sayfa Haberler

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