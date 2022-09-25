Bingöl haber! Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Bingöl gelişmesine göre Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 568 gram kubar esrar ele geçirildi. Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 568 gram kubar esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma neticesinde, 6 kilo 568 gram kubar esrar ile 370 kök uyuşturucu madde türü bitki ele geçirildi. Ekiplerce uyuşturucu maddeler imha edildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş Jandarma Bingöl 3. Sayfa Güncel Haberler

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