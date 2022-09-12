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Bingöl haber! Bingöl'de baraj ortasında mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haber! Bingöl'de baraj ortasında mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Edinilen Bingöl gelişmesine göre Bingöl'de baraj gölündeki adacıkta suyun yükselmesi ile mahsur kalan vatandaşı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Bingöl'de baraj gölündeki adacıkta suyun yükselmesi ile mahsur kalan vatandaşı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi tarihi köprü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölünün ortasındaki adacığa çıkan vatandaş suyun yükselmesi ile mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sev edildi. Mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından bot yardımı ile kurtarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bingöl AFAD 3. Sayfa Haberler

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