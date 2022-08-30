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Bingöl haber | Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haber | Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

Bingöl haberi... Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Bingöl'de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı'na valilik ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

İstiklal Marşın'ın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından buradaki tören sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl 3. Sayfa Haberler

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