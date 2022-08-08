Haber : Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor

 - Güncelleme:
Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor

Bingöl haberler: Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün merkez Yeni Mahalle'de bulunan evinden hava almak için çıkan Mahmut Delibaş (23) bir daha eve dönmedi. Oğullarından haber alamayan ailesi, hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Delibaş Ailesi, haber alamadıkları çocuklarının yerini bilen ve görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title