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Bingöl-Elazığ Karayolunda Kaza: 4 Yaralı

Bingöl-Elazığ Karayolunda Kaza: 4 Yaralı
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Bingöl-Elazığ karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl- Elazığ karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACD 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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