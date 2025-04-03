Bingöl-Elazığ Karayolunda Kaza: 4 Yaralı

Bingöl- Elazığ karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACD 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL