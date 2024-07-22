Üye Girişi
Haberler

Bingöl-Diyarbakır Karayolunda Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Genç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl- Diyarbakır karayolunda, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı pikap çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Genç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Diyarbakır trafik Bingöl Genç Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title