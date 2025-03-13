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Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: Sürücüsüz Giden Aracın Peşinden Koştu

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: Sürücüsüz Giden Aracın Peşinden Koştu
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Bingöl'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında kamyonun arkadan çarptığı otomobil, panikleyen sürücünün inip koşmasına neden oldu. Sürücü, hareket eden araca yetişerek kontrollü şekilde durdurdu.

Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazası, akılalmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kamyonun arkadan çarptığı otomobil, önündeki araca vurdu. Bu sırada panikle inen şoför, aracın sürücüsüz gitmesi üzerine metrelerce peşinden koştuğu otomobile binip kontrollü şekilde durdurdu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bingöl merkez hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda bekleyen bir araca kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil de önündeki araca vurdu. Bu sırada panikleyen sürücü, aracını kapatmadan otomobilden indi. Birkaç saniye bekleyen sürücü, aracın hareket etmesi ile ikinci şoku yaşadı. Sürücüsü olmadan ilerleyen otomobilin peşinden koşan vatandaş, yetiştiği araca binip kontrollü şekilde sağa çekerek durdurdu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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