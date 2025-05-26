Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, Kültür Kavşağı'nda gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Bingöl'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABF 409 plakalı Tofaş ile 12 ACB 952 ve 06 DPY 233 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BİLİCİ - 3.Sayfa
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi

Kiracı anahtarı teslim etmek için 12 milyon TL istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.