Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Bingöl- Muş karayolunda meydana geldi. Aynı şeritteki iki aracın çarpışmasının ardından arkadan gelen iki aracın kontrolünü kaybetmesi sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL