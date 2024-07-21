Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı... Feci kaza kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Muş Karayolu hastane kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.