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Bingöl'de Yolda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

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Bingöl'de merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Esen Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce, yolda yürüyen şahsa ateş açıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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