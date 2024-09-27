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Bingöl'de Yol Kontrolünde Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yol kontrol noktasında durdurulan 2 şüpheli araçta arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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