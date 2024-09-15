Bingöl'de Yol Kontrol Noktasında Uyuşturucu Operasyonu
Bingöl'ün Genç ilçesindeki yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde 51 adet uyuşturucu hap ve 9 gram toz esrar ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesindeki yol kontrol noktasında şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç Doğanca Yol Kontrol Noktasında uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 2 şahsın üst aramasında 51 adet uyuşturucu hap, 9 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş ve adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL