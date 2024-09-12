Bingöl'de Yol Kontrol Noktasında Silah ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında yapılan arama silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yol kontrol noktasında durdurulan 2 şüpheli araçta yapılan arama neticesinde 3 adet tabanca, 4 adet şarjör, 41 adet fişek, 1670 adet kaçak sigara ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL