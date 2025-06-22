Bingöl'de YKS Adayına Polis Desteği

Bingöl'de YKS Adayına Polis Desteği
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Bingöl'de YKS sınavına girecek olan bir öğrencinin kimliğini evde unuttuğu fark edilince, polis ekipleri devreye girdi. Ekipler, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek zamanında sınav yerine ulaştırdı.

Bingöl'de YKS sınavı girecek olan öğrenci kimliğini evde unutunca, imdadına polis ekipleri yetişti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Solhan ilçesinden il merkezine sınava gelen bir öğrenci kimliği evde unuttu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler öğrenciyi nüfüs müdürlüğüne ardından sınav yerine yetiştirerek sınava sorunsuz girmesini sağladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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