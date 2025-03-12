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Bingöl'de yaşlı kadına otomobil çarptı

Bingöl'de yaşlı kadına otomobil çarptı
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Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki İ.A., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.V. idaresindeki 23 T 0160 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.A.'ya (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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