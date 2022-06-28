Bingöl'de yaşlı adamı öldüren zanlı tutuklandı Bingöl'ün Genç ilçesinde 79 yaşındaki adamı öldüren zanlı tutuklandı. Bingöl'ün Genç ilçesinde 79 yaşındaki adamı öldüren zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Teyfik K.'nin (79) ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ailenin haber vermesinin ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında, Teyfik K.'nin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, şüpheli M.K.'yı tespit etti. Şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıs, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevinde gönderildi. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Bingöl AFAD 3. Sayfa Haberler

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