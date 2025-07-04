Bingöl'de Yasa Dışı Bahis ve Kadına Karşı Şiddet Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Yasa Dışı Bahis ve Kadına Karşı Şiddet Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ve kadına karşı şiddet suçlarından aranan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 'Yasa Dışı Bahis' ile 'Kadına Karşı Şiddet' suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.