Bingöl'de Yasa Dışı Bahis ve Kadına Karşı Şiddet Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ve kadına karşı şiddet suçlarından aranan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 'Yasa Dışı Bahis' ile 'Kadına Karşı Şiddet' suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa