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Bingöl'de valiz içerisinde 6 kilo kubar esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de valiz içerisinde 6 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından Genç ilçesi kırsalında araziye bırakılmış bir valizin içinde 6 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından Genç ilçesi kırsalında araziye bırakılmış bir valizin içinde 6 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında yapılan araştırmalar esnasında araziye bırakılmış valizin içerisinde 6 kilo 200 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bingöl 3. Sayfa Haberler

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