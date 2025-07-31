Bingöl'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Başarı

Bingöl'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Başarı
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Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 0,41 gram esrar ve 1,34 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; 0,41 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1,34 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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