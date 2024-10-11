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Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Bingöl'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayı ve miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkez, Adaklı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, Genç ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Sağlama' suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli yakalanırken 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek 5,70 gram kubar esrar maddesi ile 6 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen faaliyetlerde de 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli gözaltına alınırken 1 adet av tüfeği 2,43 gram kubar esrar maddesi yakalandı.

Adaklı ilçesinde ise 24 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği bildirildi. Olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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