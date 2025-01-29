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Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Gözaltı
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 9,32 gram esrar, 16 bin 860 dal içi doldurulmuş satışa hazır makaron, 935 paket sigara, 226 bin 476 adet sigara sarma yaprağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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