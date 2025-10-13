Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışma kapsamında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL