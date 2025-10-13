Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
Güncelleme:
Bingöl'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışma kapsamında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
