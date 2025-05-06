Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
Bingöl'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl'de aranan şahısların yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticari Yapmak' suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası olan zanlı yakalandı. Zanlı yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa