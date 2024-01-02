Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de JASAT ekipleri, uyuşturucu yapma ve sağlama suçundan hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Y isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL