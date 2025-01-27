Bingöl'de Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu kapsamında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BİNGÖL