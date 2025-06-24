Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Hassas Terazi Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 5,08 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.
Bingöl'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıs üzerinde yapılan aramada metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü narko timlerinin çalışmaları neticesinde şüpheli araç ve 1 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 5,08 g metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa