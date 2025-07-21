Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltında
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, iki şahıs üzerinde toplamda 2.38 gram esrar maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri kent genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1.18 gram esrar maddesi, bir başka şahsın aracında ise 1.20 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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