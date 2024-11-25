Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma operasyonları sırasında 713 gram kubar esrar ve 1.63 gram metamfetamin ele geçirilirken, dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-22 Kasım'da aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 713 gram kubar esrar, 1.63 gram metamfetamin, 4.49 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.