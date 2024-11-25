Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Bingöl'de jandarma operasyonları sırasında 713 gram kubar esrar ve 1.63 gram metamfetamin ele geçirilirken, dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.
Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-22 Kasım'da aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 713 gram kubar esrar, 1.63 gram metamfetamin, 4.49 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL