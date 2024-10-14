Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada değişik çeşit ve miktarlarda uyuşturucu maddeler geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 304.06 gram kubar esrar, 189 gram toz esrar, 1 gram kokain, 2.49 gram kenevir tohumu, 70 kök kenevir bitkisi, 9 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca 'Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 'Hırsızlık' suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - BİNGÖL