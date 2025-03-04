Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Birçok Madde Ele Geçirildi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 12.95 kubar esrar ve 0.40 gram içmeye hazır esrar ele geçirdi. İki şüpheliye adli işlem yapıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 0.40 gram içmeye hazır halde esrar maddesi ile 2 parça halinde toplam 12.95 kubar esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa