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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 90 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 90 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bingöl'de yapılan bir narko operasyonunda, şehirlerarası otobüste bir şahsın üzerinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahsın üzerinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan şahısların faaliyetlerinin önlenmesine ve tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, doğu istikametinden gelip Bingöl üzerinden İzmir'e gideceği bilgisi alınan şüphelinin, uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirildi. Şahsın bindiği otobüsün durdurulmasının ardından şüpheliye yapılan üst aramasında 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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