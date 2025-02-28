AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda aranan 8 şüpheliyi yakaladı ve çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda aranan 8 şüpheli yakalanırken, çeşitli tür ve miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-28 Şubat 2025 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 21.54 gram kubar esrar, 1.276 gram toz esrar, 0.30 gram kokain, 4 adet uyarıcı hap ve 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
img

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
img

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.