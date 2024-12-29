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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 75.32 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 75.32 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli de yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 75.32 gram kubar esrar, 1.27 gram toz esrar ve 1.57 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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