Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarına yönelik gerçekleşen operasyonda, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarına yönelik gerçekleşen operasyonda, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Genç merkezli başlatılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Haberler

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