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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 6 kişi tutuklandı. 3 ay süren çalışmalar sonucunda 23 kişi yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve projeli dosyayı sonuca ulaştırdı. 6 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Delillendirme çalışmalarında, 502 gram metamfetamin, 11 gram kubar esrar, 7 gram skunk maddesi, 9 gram Hint keneviri, 0,50 gram kokain keneviri, 22 adet tarihi sikke, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplamda 6 şüpheli şahıs tutuklanırken 1 şüpheli şahıs ev hapsine çarptırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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