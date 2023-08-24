Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, 1345 kök Hint keneviri, 19 kilo 213 gram kubar esrar, 300 metre sulama hortumu, tabanca, şarjör, 40 mermi ve 1 muşta ele geçirildi.

Operasyonda, H.A, M.A, V.K, E.S, E.K. ve Ö.A. gözaltına alındı.