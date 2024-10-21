Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 542 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonunda 2 araçta toplam 542 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 ayrı araç içerisinde toplam 542 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.
Bingöl'de uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik narkoçelik-44 operasyonu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Muş-Bingöl Bulvarı üzerinde durdurulan 2 ayrı araç içerisinde yapılan arama sonucu toplamda 542 kilogram esrar ele geçirildi. Araçların içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. - BİNGÖL