Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-22 Ocak 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 95,45 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL