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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan 5 şüpheli yakalandı ve 95,45 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahıslardan biri tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-22 Ocak 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 95,45 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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