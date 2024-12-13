Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada esrar maddesi ve tabanca ele geçirilirken aranan 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 10-12 Aralık 2024 tarihleri arasında şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada toplamda 199,31 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca ele geçirildi. Aynı zamandan çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL