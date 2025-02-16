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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Ekipler, 2.27 gram toz esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirerek adli işlemler başlattı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan 3 ayrı çalışmada toplam, 2.27 gram toz esrar maddesi, 5.21 gram plaka esrar maddesi, 0.78 gram tütüle karıştırılmış esrarlı sigara, 'Kova' olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Çalışmalarda toplamda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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