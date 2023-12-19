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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri sonucunda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Operasyonlarda 14,60 gram esrar maddesi, 934 gram kubar esrar, 114 gram toz esrar, 2 adet bong aparatı ve metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının 1 haftalık asayiş faaliyetini açıklayan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Kıymetli Bingöllü hemşehrilerimizin de destekleriyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucu illetini bu şehrin gündeminden çıkaracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, 11-18 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu asayiş faaliyetlerini paylaştı. Vali Usta, "Kıymetli Bingöllü hemşehrilerimizin de destekleriyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucu illetini bu şehrin gündeminden çıkaracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız dedik. Hamdolsun adım adım hedefimize yaklaşıyoruz. 11 - 18 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 14,60 gram esrar maddesi, 934 gram kubar esrar, 114 gram toz esrar, 2 adet bong aparatı ve eser miktarda metamfetamin ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"199 aranan şahıs tespit edilip, 4 tutuklama, 2 gözaltı yapıldı"

Bu süre zarfında 66 bin 501 kişinin sorgulandığını paylaşan Vali Usta, "11 - 18 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 56'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 66 bin 501 şahsı sorguladı. 199 aranan şahıs tespit edilip, 4 tutuklama, 2 gözaltı yapıldı. 21 bin 61 araç denetlendi, bin 1 araca cezai işlem yapıldı. 54 araç trafikten men edildi. Tek amacımız, hemşehrilerimizin anlayış ve desteğiyle Bingöl'ümüzü daha güvenli ve daha huzurlu bir kent yapmak. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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