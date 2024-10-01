Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Genç ilçelerinde yapılan çalışmalarda 2 kilo 350 gram toz esrar maddesi 182 kök kenevir, 11 gram kubar esrar maddesi 2.04 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. - BİNGÖL