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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 350 gram toz esrar, 182 kök kenevir ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve mermiler de ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Genç ilçelerinde yapılan çalışmalarda 2 kilo 350 gram toz esrar maddesi 182 kök kenevir, 11 gram kubar esrar maddesi 2.04 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Kenevir 3-sayfa Sağlık Suç

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