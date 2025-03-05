Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 37.42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada toplamda 37.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince durdurulan araçtan 37.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam ağırlığı 37,42 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL