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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 37.42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 37.42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada toplamda 37.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekiplerince durdurulan araçtan 37.42 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam ağırlığı 37,42 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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